Industrialisation : Ngagne Demba TOURÉ insiste sur la mobilisation des ressources minières pour soutenir le secteur

Le directeur général de la société des mines du Sénégal SOMISEN Ngagne Demba TOURÉ a insisté, jeudi, sur la nécessité de mobiliser les ressources minérales pour soutenir une industrialisation, moteur de la transformation économique, lors d’une visite à l’école nationale des mines et de la géologie.



« L’industrie, ce sont trois sous-secteurs : il y a l’industrie de la loi alimentaire, il y a l’industrie manufacturable et les industries extractives. Donc, il faut identifier les matières premières dont l’industrie sénégalaise aura besoin. Parce que, pour que l’industrie soit vivante, viable et cognitive dans ce pays, il faut entre autres des matières premières. Il faut sécuriser l’approvisionnement des matières premières » a expliqué le Dg de SOMISEN SA.



Ngagne Demba TOURÉ a évoqué notamment les importations alimentaires massives du Sénégal et a soulignant l’urgence « d’explorer davantage les ressources comme le phosphate pour réduire cette dépendance ».



« Pour atteindre la souveraineté alimentaire, il faut une maîtrise réelle sur les intrants et les engrais. Or, nous avons du phosphate dans notre sous-sol. Qu’est-ce qu’il faut faire ? Voilà là où le focus doit être mis. Dans le cadre de la transition énergétique, les minéraux stratégiques, les minéraux critiques, les minéraux rares, le lithium, le cuivre, le manganèse, le cobalt. Aujourd’hui, la SOMISEN a un important projet d’exploration de ces substances minérales qui sont importantes et dont la demande dans le monde sera augmentée par six à l’horizon 2035 » a-t-il fait valoir.



