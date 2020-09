Inondations à Saint-Louis : Le Gouverneur en tournée dans les zones traitées (vidéo)

Sor Diagne, Diaminar, Darou et Bango, les différentes étapes du périple de la délégation



Partout où elle est passée, les populations ont magnifié le travail abattu par les sapeurs pompiers et les éléments du service d'hygiène et des autres services. Les résultats ont été probants. Des maisons ont été libérées de l'emprise des eaux pluviales, les activités reprises, les déplacements plus faciles au grand bonheur des résidents. Nonobstant, le pompage va continuer surtout à Bango.



D'autres actions seront faites. Il s'agit notamment du pompage de 25 écoles et des lieux de culte. À ce niveau, l a mobilisation des jeunes des différents quartiers est attendue. Outre le pompage, il y aura le remblai et le saupoudrage.



Après ces trois opérations d'envergure, il y aura la mise à disposition de produits détergents, de désinfection et de matelas pour les familles impactées. Bon nombre ont même reçu leur cash transfert de 100.000 F à 200.000, selon le degré du sinistre.



Pour l'heure toutes les 14 stations de pompage fonctionnent normalement, 385 points d'eau traités, 375 charges de camions (16 et 20 mètres cube) de sable déversées dans les zones inondées. 200 autres sont attendues pour alléger davantage la souffrance des populations de la vieille ville.



Revigoré par les témoignages et l'état fait par les chefs de service, Alioune Aïdara Niang que la situation est "globalement satisfaisante et l'effort est réel". Il a invité les citoyens dans leur entièreté à participer dans cet élan de solidarité.



