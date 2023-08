Inondations au Sénégal : Nuance et discernement dans l'analyse des impacts négatifs liés aux changements! climatiques.

Dans la seule journée du 15 Août 2023, un volume pluviométrique de 300,4 mm a été enregistré au CAP Skirring, région de Ziguinchor, département de Oussouye ( Sud du Sénégal)...Il faut remonter à l'année 1972 soit 51 ans dans le passé pour retrouver un tel volume pluviométrique... Malgré tout l'on n'a déploré aucune perte en vie humaine ni d'importants dégâts matériels...La preuve aucune édition spéciale d'un quelconque organe de presse n'a été réalisée...La vie n'a nullement été perturbée ...Ce jour de fête d'Assomption a été bien célébrée comme à l'accoutumée ... Si ce même volume pluviométrique avait été enregistré dans certains de nos grands centres urbains ( Dakar, Pikine, Guediawaye, Rufisque, Diourbel, Saint Louis, Kaolack, Touba, Kaffrine...) il est certain que la situation serait bien différente...La raison : nos grands centres urbains souffrent gravement d'une grande absence de planification urbaine et d'un non aménagement viable des espaces habités. D'où leur vulnérabilité.Les changements climatiques deviennent



de ce fait un facteur aggravant mais non la principale cause.Or certains analystes empruntent des raccourcis pour expliquer, justifier sans nuance ni discernement les situations d'inondation par les effets nés du changement climatique comme si l'évocation de ce dernier pourrait être un motif excusable.Au contraire les changements climatiques ne sont pas une fatalité.Tout un dispositif est prévu pour leur prise en compte.



Ce dispositif s'appuie principalement sur deux leviers :



L'adaptation au changement climatique et l'atténuation du changement climatique.

Les actions d'adaptation vont consister à gérer les effets du changement climatique.Une action contribue à l'adaptation au changement climatique dès lors qu'elle permet d'en limiter les impacts négatifs et d'en maximiser les effets bénéfiques.

Les actions d'atténuation vont agir sur les causes.Une activité relève de l'atténuation si elle contribue à la stabilisation ou à la réduction des émissions et des concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.



une autre catégorie d'acteurs a une perception de l'inondation synonyme de renonciation à la lutte structurelle en ce qu'elle s'aggripe sur un argumentaire aussi fallacieux que fataliste : c'est de dire que les inondations sont un fait vécu partout sur le globe , n'épargnent même pas les grandes puissances . Cette catégorie d'acteurs ne tient pas compte de la typologie des inondations pour en analyser selon les spécificités propres à chaque catégorie.



Au total les causes structurelles des inondations vécues au Sénégal sont bien identifiées et connues...Les réponses durables à ces causes existent.Il ne manque que la volonté politique pour mettre les populations ainsi que notre cadre de vie à l'abri de cet aléa et de ses désagréments.



Abdou Sané

Géographe -Environnementaliste

Ancien PCA de l'Office National de l'Assainissement ( ONAS).

Conseiller municipal délégué auprès du maire chargé de l'urbanisme de l'environnement et de l'état civil à la mairie de Ziguinchor.

Email abdousanegnanthio@gmail.com