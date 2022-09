Inondations de l’aéroport de Saint-Louis : le ministre Alioune SARR dément et parle de " fake news " - vidéo

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens a visité ce matin le nouvel aéroport Ousmane Masseck NDIAYE de Bango. Alioune SARR soutient que l’infrastructure est en phase d’homologation. « Tous les éléments sont ouverts et l’infrastructure et bien là, intacte », a déclaré le ministre à la suite de sa visite. Interrogé sur les images d’inondations de l’aéroport qui secouent la toile, M. SARR assure qu’il s’agit de « fake news ».