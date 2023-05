Interrogé sur l’origine de sa fortune impressionnante, Idy pique une colère noire (vidéo)

C’est un Idrissa Seck arrogant et sur la défensive qui a fait face aux journalistes du groupe E-media pour un entretien exclusif. S’adressant au journaliste Assane Guèye qui lui a posé des questions sur sa fortune « impressionnante » et sur ses attaques contre Me Abdoulaye Wade, le président du Rewmi s’est emporté. « Il faut dire la vérité. Arrêter de spéculer ou de dire des histoires. Soit vous posez les bonnes questions et je vous donne les réponses, soit vous ignorez la situation et vous vous taisez », dit-il avec un ton ferme.



Lors de ses dernières sorties, Idrissa Seck a utilisé des mots très durs à l’endroit de « son père » politique, Me Abdoulaye Wade. Interrogé sur ses invectives contre son ancien mentor, il réplique: « Il ne mérite ». Avant d’enchaîner en haussant le ton : « Mais pourquoi M. Wade ? Pourquoi vous autorisez Me Wade à m’attaquer, à dire Idrissa Seck est un voleur, et vous ne nous permettez pas de lui répondre et de l’attaquer. Je l’attaque, il le mérite ».



Sur la question de sa fortune, Idy de répondre : « J’ai beaucoup d’argent. J’ai commencé à gagner de l’argent depuis la classe de 6e et en gérant beaucoup de missions ».