Investissements pour la création d’emplois : à Saint-Louis, les mécanismes d’accès aux subventions compétitives de l’IFE mises en lumière.

Plusieurs porteurs de projets et autres entités du secteur privé ont pris part mardi à atelier organisé en prélude au lancement prochain de l’appel à propositions de projets multi-pays de la Facilite investissement pour l’emploi (IFE) prévu du 15 mai au 1er juillet 2024.



Ce conclave, organisé par le bureau IFE du Sénégal, livre aux participants de précieuses informations sur cette opportunité de financement de projet ayant un impact sur l’emploi. Une dynamique mise en œuvre dans 08 pays en Afrique, dont le Sénégal.



Pour rappel, la Facilite investissement pour l’emploi (IFE) est un mécanisme de financement des investissements pour la création d’emplois dans le secteur privé, créée en 2019 par la KfW pour le compte du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ).

Cette initiative « octroie des subventions compétitives pour cofinancer des projets publics et privés. Les entreprises privées ainsi que les entités publiques et les organisations à but non-lucratif peuvent solliciter des subventions pour leurs projets d’investissement. Tous les projets soutenus doivent créer des emplois qui permettent d’accéder au système de sécurité sociale ».

Des parties prenantes élucident les enjeux du programme…