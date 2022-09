Ismaïla Sarr et Watford : objectif remontée

Avec la descente de Watford en Championship à la fin de la saison passée, Ismaïla Sarr ne s’imaginait pas retrouver la Champhionship pour ce nouvel exercice. L’ailier sénégalais, qui a fait ses preuves en Premier League, a sorti un exercice plutôt convenable l’an passé malgré la descente de son équipe (5 buts, 2 passes en 22 matchs). Longtemps blessé au genou, l’ailier de 24 ans pensait sûrement rester en Premier League à l’issue du mercato estival, contrairement à son équipe. Et pour cause, il a déjà évolué en 2eme division en 2020/2021, toujours avec Watford, et marché sur le championnat pour permettre la remontée rapide son équipe (39 matchs, 13 buts, 10 passes). Et pourtant, malgré les intérêts de gros clubs britanniques, Watford a décidé de refuser toutes les offres et de conserver l’ancien de Metz pour ce nouvel exercice. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 5 matchs cette saison, Sarr a tenté de faire bonne figure depuis le début de la saison, malgré les agissements de son club…Et pour cause, le club a mis son véto en fin de mercato pour accepter son départ, alors même que l’attaquant avait fait ses valises pour quitter l’équipe. Annoncé proche d’Aston Villa également, pour un chèque de 28 millions d’euros, Sarr a aussi créé quelques doutes dans la tête de Steven Gerrard , l’entraîneur. «Ce que je peux dire, c’est que si nous voulons faire des recrutements, ils doivent être corrects dans de nombreux domaines. Si ce n’est pas le cas, nous n’hésiterons pas à prendre une autre direction et ce fut le cas dans cette situation, mais nous allons de l’avant. C’est d’un joueur fantastique dont vous parlez et nous lui souhaitons bonne chance ».Clairement, pour Watford, conserver Ismaïla Sarr est un immense coup dans l’objectif montée. Suivant les cotes du football anglais , en particulier sur la Championship, Watford fait partie des outsiders sérieux pour la montée en Premier League avec une cote de 2,80. Trois clubs ont une cote plus basse et font donc partie des favoris : Norwich, avec une montée à 2,00, Sheffield United (2,00) aussi ou enfin Burnley (2,50). À Watford, Rob Edwards, l’entraîneur, peut compter sur un groupe très intéressant avec Sarr donc, mais aussi Joao Pedro, Imran Louza ou encore Hassane Kamara. L’équipe mise à disposition de l’entraîneur a clairement les capacités de monter en Premier League et Ismaïla Sarra aura un rôle immense à jouer. Si la motivation de monter ne suffit pas au Sénégalais, la possibilité d’avoir un bon de sortie cet hiver ou l’été prochain, en cas de remontée, devrait aussi pousser l’ancien Rennais à donner le meilleur de lui-même…