Meeting International Saint-Louis : Les athlètes africains s’illustrent au même titre que les Sénégalais

Pas moins de 150 athlètes de différentes disciplines ont pris part au meeting international de Saint-Louis organisé par l’Association Athlétisme Sénégal hier samedi au stade Mawade Wade.



De 14 nationalités distinctes, les acteurs présents pour cette édition étaient en lice dans 8 disciplines (Garçons & Filles) : Saut en longueur, saut en hauteur, 110 m haies, 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, lancer poids. Plusieurs athlètes étrangers se sont distingués lors de cette compétition, même si aucun d’entre eux n’a pu faire une performance exceptionnelle.



Chez les garçons, le Congolais Dominique Mulanga Lasconi s’est offert la finale de l’épreuve 100 m, tandis que le Nigérien, Saguirou Badamassi a remporté la course du 110 m haies. Pour l’épreuve du 400 m, on notera la victoire de Omar Sambou de la Gambie.



Hôte de cette compétition, le Sénégal s’est illustré sur la plus haute marche en saut en hauteur (garçons), en lancer poids (filles). Pour rappel, Louis François Mendy, l’une des plus grandes stars de l’athlétisme sénégalais, n’a pas pris part à cet événement. Le champion sénégalais se trouve présentement en France pour sa préparation aux J.O Paris 2024.



Chez les filles, à l’instar de Sidonie Fianandsoa du Madagascar qui a été vainqueure sur 110 m haie et 2e sur 100 m a marqué les esprits. La détentrice du record national du saut en longueur chez les filles au Togo, Fayza Abdou, qui était très attendue pour sa part, a répondu présente en s’imposant devant ses paires.