JOJ 2026 - INSERTION DES JEUNES : l’initiative FIT ! Sénégal lancée à Saint-Louis

L’initiative FIT ! Sénégal dédiée à la formation et à l’insertion professionnelle de la jeunesse, en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus en 2026, à Dakar, a été officiellement lancée hier vendredi, à Saint-Louis lors d’un Comité régional de développement (CRD) spécial. .



Pour le Conseiller du ministère des sport qui présidait la cérémonie, ce programme s’inscrit dans une perspective d’accompagnement des jeunes vers l’emploi en profitant de l'opportunité offerte par les JOJ Dakar 2026.



" Au-delà du caractère sportif des JOJ, " il y a aussi une dimension socio-économique", a rappelé M. SÈNE qui réaffirme l'engagement de l'initiative à outiller durablement les acteurs de l’insertion professionnelle pour leur mission d’accompagnement des jeunes dans les métiers, liés au JOJ 2026



" Voilà une opportunité que le Sénégal devra saisir au-delà des enjeux sportifs. Il faudra voir tout ce qu’il y a comme dimension socio-économique et tous les secteurs du pays sont en ce moment interpellés, insistant que c’est une occasion que les jeunes du Sénégal devraient saisir, mais aussi tous les segments de l’économie pour permettre aux jeunes d’avoir des emplois décents et durables", a-t-il dit.



« Le Sénégal s’attend à être le centre du monde en 2026. Les JOJ sont un événement exceptionnel. C’est une activité qui va booster beaucoup de secteurs notamment le tourisme », a indiqué le gouverneur Alioune Badara Samb devant des partenaires au développement; des associations d'encadrement et des structures étatiques décentralisées dédiées à la formation et à l'insertion des jeunes.