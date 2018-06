Japon - Sénégal : la fiche du match

Le Japon et le Sénégal se retrouvent pour une rencontre décisive à Ekaterinbourg. Décisive non seulement pour chacune des deux équipes, mais aussi pour connaître l'issue du Groupe H. Et le fait que les deux formations se retrouvent en tête de ce groupe est une petite surprise qui ne laisse plus la place à l'erreur à la Colombie et à la Pologne.