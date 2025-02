Journée de consultation médicale gratuite : Bel élan de solidarité du MCDS au cœur de Darou

Le Mouvement Citoyen pour le Développement du Sénégal (MCDS) a organisé samedi, la quatrième édition de sa journée de consultation médicale gratuite, accompagnée d'un don de médicaments, permettant à de nombreuses personnes issues de quartiers défavorisés de bénéficier d'un accès gratuits aux soins.



L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme Santé de Proximité déroulée par sa commission Santé et visant à répondre aux besoins médicaux d’une population souvent délaissée par le système de santé traditionnel.



Toutes les couches d’âge enrôlées



Au total, ce ne sont pas moins de 697 personnes qui ont pu bénéficier de consultations médicales. La répartition selon l'âge révèle un large éventail de participants. En effet, 193 jeunes de 0 à 18 ans, 109 adultes de 19 à 35 ans, 190 personnes de 36 à 60 ans et 205 seniors de plus de 60 ans ont été diagnostiqués.



Plusieurs spécialités médicales ont été prises en charge, dont la pédiatrie, la gériatrie, la chirurgie dentaire, l’ophtalmologie, la gynécologie et la médecine généraliste. Cette approche pluridisciplinaire a permis de répondre à une multitude de problématiques de santé, tout en offrant une sensibilisation à la prévention et aux bonnes pratiques de santé.



La dynamique solidaire du mouvement ratisse large



Quatorze zones de la Commune ont été touchées par cette opération, dont Darou, route Khor, Darou Marmiyal, Corniche, Diawlingue, etc. Les participants ont magnifié l’initiative et souligné le besoin urgent d'accès aux soins de santé appropriés, mettant ainsi en lumière les défis que rencontrent les habitants de ces localités de Saint-Louis.