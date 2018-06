Journée du Parrain : les enfants de troupe célèbrent le capitaine Charles N’tchoréré ( vidéo intégrale )

Le prytanée militaire de Saint-Louis a renoué, ce matin avec la traditionnelle journée du parrain. L’évènement met en exergue le passé glorieux, l’esprit d’ouverture et la bravoure et la dignité du capitaine Charles N’tchoréré en invitant les pensionnaires de l’institution militaire à s’en inspirer. Un accent particulier a marqué la célébration de cette année qui reçoit un neveu du parrain, l’ambassadeur du Gabon et son attaché militaire. La prestigieuse école reçoit pour la première fois des documents personnels de l’ancien commandant de compagnie par ailleurs premier commandant d’école noir du prytanée. NDARINFO vous propose le film intégral de la cérémonie avec, à la fin, les impressions de la famille N’tchoréré, celles du représentant des Anciens Enfants de Troupes et du Commandant d’école, le Lieutenant Colonel Alioune GUEYE.