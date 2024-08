Journée nationale de l'Arbre : Pastef/ Langue de Barbarie reboise et sensibilise sur les impacts environnementaux

La Langue de barbarie a accueilli hier dimanche la célébration de journée nationale de l'arbre lancée le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE dans la ville sainte de Touba.



Après la réception samedi des plants et des gabions de protection et les premières mise à terre à l’hydrobase et Keur Ibra Dièye, les « Patriotes » ont poursuivi l’opération vers Guet-Ndar et Goxu Mbacc, soutenus par leurs camarades d’autres quartiers de Saint-Louis et des leaders locaux du parti.



L’occasion a été saisie les responsables de la coordination Pastef du populeux quartier pour sensibiliser les communautés sur les bienfaits du reboisement sur l’avancée de la mer et du désert. Un accent singulier a été mis sur la nécessité de pérenniser les actions entreprises dans le cadre de ces journées.