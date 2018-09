Jury disciplinaire CAF: l’arbitre sénégalais Daouda Gueye suspendu pour corruption

L'arbitre assistant sénégalais Daouda Guèye a été suspendu provisoirement de toute activité liée au football. À l'instar de 13 autres officiels de la Caf, qui ont écopé la même sanction de l'instance dirigeante du football africain, il est suspendu au verdict d'un jury disciplinaire, qui va examiner leur cas. Visiblement, les mis en cause ont été pris la main dans le sac.



Libération a révélé dans son édition de ce samedi que Daouda Guèye et plusieurs autres officiels de la Caf ont été filmés en train d'empocher des pots-de-vin de pseudo-agents de joueurs, qui s'avéreront des journalistes du service d'enquête de Tiger Eye, l'agence d'un journaliste d'investigations qui se présente sous le nom d'Anas Aremeyaw.



Le journal, qui signale être en possession de la vidéo compromettante, révèle qu'on voit dans l'enregistrement l'arbitre sénégalais encaisser 500 dollars (un peu moins de 300 mille francs Cfa) d'un faux agent de joueurs. Ce, pour arbitrer en faveur de son équipe lors du tournoi 2017 de l'Uemoa.

Libération rapporte que des arbitres d'autres pays africains seraient impliqués : Côte d'Ivoire, Mali, Guinée-Bissau, Liberia, Mauritanie, Gambie…



Seneweb et Ndarinfo