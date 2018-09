KHAR YALLA : le service d’hygiène désinfecte les lieux

Sur instruction du ministère de la Santé et de l’action sociale et par le biais de son service national, des actions de désinfection des tentes et des logements sociaux installés sur le site Khar Yalla ont été lancées, hier.



Les opérations sont mises sur la supervision du capitaine BADIANE, le chef du service régional de l’hygiène de Saint-Louis, a constaté Ndarinfo.



Cent cinquante (150) litres de produits insecticides (Deltamet 25 EC), cent dix (110) litres de grésil concentré et cent (100) litres de gasoil ont été fournis pour cette intervention visant à protéger les populations de cette zone contre les mouches et les moustiques.



Le service de l’hygiène annonce par ailleurs des causeries sur la prévention contre les maladies diarrhéiques.