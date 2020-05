KORITÉ : L'Etat réfléchit à la levée de l'interdiction du transport interurbain (Directeur)

À quelques jours de la Korité, la demande de levée de l'interdiction du trafic interurbain persiste, notamment chez les transporteurs. Une demande qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, selon le directeur du transport routier, Cheikh Oumar Gaye.



''Dans le cas de la pandémie du Covid-19, ce sont les autorités sanitaires qui donnent la conduite à tenir. On est en train de réfléchir sur la levée de l'interdiction du trafic interurbain. Mais c'est le Président qui décide et le ministre de l'Intérieur est chargé de la faire appliquer'', informe Cheikh Oumar Guèye sur Rfm.



Selon le directeur du transport routier, en décidant d'assouplir l'Etat d'urgence, ''le Président n'a pas subi la pression. Il n'a fait qu'écouter sa population et prendre une décision pour alléger les difficultés.''



SENEWEB