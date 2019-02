Kaffrine : Youssou Ndour invite les populations à ne pas remettre le pouvoir à des "farceurs"

"Il faut croire en soi. Au Sénégal, personne ne peut leurrer personne. Il ne faut pas suivre ces aventuriers. Ce pays a ses normes. Nous n’allons pas donner le Sénégal à des farceurs", a dit Youssou Ndour.



Le leader du mouvement "Féké Maci Bolé" était à Kaffrine pour faire la promotion de son opération dénommée "Xaal Yoon" au bénéfice du candidat sortant Macky Sall.



"Jamais ce pays ne sera géré par des farceurs. Tous les quatre candidats de l’opposition n’ont pas plus de sympathisants et militants que moi. Ils sont minimes devant moi. Je pouvais faire comme eux en posant ma candidature. Mais, j’ai trouvé un homme capable de gérer le pays et de le faire émerger. Macky Sall est un vrai bâtisseur. Nous allons le réélire", a-t-il assuré, devant un nombreux public.



APS