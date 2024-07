Kamala Harris a déjà levé 81 millions de dollars pour sa campagne

La plus importante levée de fonds réalisée en 24 heures par un candidat dans toute l’histoire américaine. La vice-présidente américaine Kamala Harris a levé 81 millions de dollars (environ 74 millions d’euros) pour le financement de sa campagne dans les 24 heures qui ont suivi l’annonce de l’abandon de la course à la Maison blanche par Joe Biden, a annoncé son équipe, lundi 22 juillet.



Ce montant ne concerne que les donations réalisées par des petits donateurs, a précisé le communiqué de l’équipe.



Par ailleurs, cinq nouveaux gouverneurs démocrates, dont certains étaient vus comme de possibles rivaux de Kamala Harris, ont apporté leur soutien à la vice-présidente américaine pour remplacer Joe Biden. L’ancienne présidente de la Chambre des représentants et figure majeure du Parti démocrate, Nancy Pelosi a également appuyé sa candidature.