Kédougou : des orpailleurs clandestins débusqués dans un abri de fortune

Soixante-treize ressortissants étrangers arrivés à Kédougou la semaine dernière, ont été trouvés dans un bâtiment en construction sans toiture à Togoro, un quartier de cette commune, a-t-on appris de l’Agence de presse sénégalaise (APS) qui cite le préfet dudit département, El Hadj Malick Sémou DIOUF.



« Ils se sont présentés comme étant des Nigériens qui ont fui leur pays à cause de la guerre pour se réfugier à Kédougou, au Sénégal”, a précisé le préfet.



Le groupe, composé de 40 enfants, 17 femmes et 7 hommes, est arrivé à Kédougou via le Mali précise l’agence de presse, a aussi indiqué le préfet.



Il a par ailleurs informé avoir saisi le service départemental de l’action sociale de Kédougou pour leur prise en charge « en attendant leur rapatriement sans délai vers leur pays d’origine ».



« Ils sont venus sans documents d’identification et s’adonnent à la mendicité de jour comme de nuit depuis qu’ils sont à Kédougou”, a-t-il ajouté.



El Hadj Malick Sémou DIOUF a appelé tous les projets sociaux intervenant dans le département de Kédougou à leur venir en aide pour le rapatriement de ces personnes.$



Avec WALF