Khadim Ndiaye non convoqué : « Je ne suis ni déçu ni fâché »

Le gardien de but Khadim Ndiaye n’en veut pas à Aliou Cissé qui ne l’a pas convoqué pour Madagascar-Sénégal du 9 septembre prochain, comptant pour les qualifications de la Can-2019.



«Je ne suis pas déçu encore moins fâché, clame-t-il dans un entretien avec Record. Dans un passé récent, on me faisait confiance et on laissait d’autres à quai. Aujourd’hui, si ça tombe sur moi, je dois continuer à travailler sans rechigner ou tirer sur les gens. Ça ne serait pas responsable de ma part.»



Le gardien d’Horoya reconnaît cependant avoir été surpris par sa non-convocation : «Quand j’ai vu la liste, c’était difficile à croire.»



