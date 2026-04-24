Kolda : Bassirou Diomaye Faye inaugure la dorsale électrique Fafacourou-Coumbacara

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a inauguré ce vendredi la dorsale électrique Fafacourou–Dabo–Coumbacara, une infrastructure majeure de 53 kilomètres située dans la région de Kolda.





Ce projet d'envergure, d'un coût global de plus de 1,25 milliard de FCFA, s'inscrit dans le cadre du programme national d’électrification de 2 000 localités. Il vise à désenclaver énergétiquement le monde rural et à réduire les disparités territoriales en apportant une électricité stable via un réseau de moyenne tension (30 kV) reposant sur des supports en béton armé.





53 villages raccordés et 10 000 bénéficiaires



Cette nouvelle dorsale traverse les départements de Médina Yoro Foulah et de Kolda, reliant les communes de Fafacourou, Dabo, Coumbacara et Dialambéré. Grâce à l'installation de deux postes de transformation de 400 kW, l'infrastructure va desservir 53 villages, améliorant ainsi le quotidien de plus de 10 000 personnes.



La mise en service de localités telles que Tabassaye Manding et Sinthiang Guiro est prévue de manière immédiate. Cette réalisation constitue un levier stratégique pour le développement économique local et rapproche le Sénégal de son objectif d’accès universel à l’électricité à l’horizon 2029.





MS/NDARINFO



