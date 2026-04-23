Kolda : Bassirou Diomaye Faye lance une tournée économique marathon de 72 heures

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, entame ce jeudi 23 avril 2026 une tournée économique de trois jours dans la région de Kolda. Ce déplacement au Fouladou, qui se prolongera jusqu'au 25 avril, s’inscrit dans la stratégie de territorialisation des politiques publiques prônée par le chef de l'État. L'objectif affiché par la Présidence est d'échanger directement avec les acteurs locaux, d'évaluer les potentialités économiques de la région et d'impulser de nouveaux projets de développement structurants.





Santé : une série d'inaugurations et de chantiers majeurs

Le volet sanitaire occupe une place centrale dans l'agenda présidentiel. Dès ce jeudi, le chef de l'État procédera au lancement des travaux du nouveau Centre de santé de Médina Yoro Foula. Le lendemain, vendredi, le président Bassirou Diomaye Faye se rendra dans la ville de Kolda pour inaugurer l'antenne locale du SAMU régional, une infrastructure stratégique qui couvrira l'ensemble de la Casamance (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor). Dans la foulée, il posera la première pierre du futur Pôle mère-enfant au Centre hospitalier régional de Kolda, renforçant ainsi l'offre de soins spécialisés dans le sud du pays.



Une étape attendue au Daaka de Médina Gounass



Au-delà des enjeux économiques et sociaux, la tournée présidentielle revêt également une dimension spirituelle et sociale. Selon plusieurs sources, le président de la République est attendu au Daaka de Médina Gounass avant de boucler son périple. Ce passage dans la cité religieuse sera l'occasion pour le chef de l'État de solliciter des prières pour la nation et de renforcer les liens avec les autorités religieuses de la zone sud, clôturant ainsi une visite marathon placée sous le signe de la proximité et de l'équité territoriale.





MS/NDARINFO



