Korité 2023 : une partie des Saint-Louisiens prient ce vendredi.

L'Aid El Fitr sera célébrée par une partie de la communauté musulmane de Saint-Louis, ce vendredi. En effet, les représentations de la famille omarienne et d'autres appuyées sur les conclusions de la commission du Croissant lunaire de la Coordination des Musulmans du Sénégal, fêtent la coupure du jeûne.



Elles s'appuient sur les constats de l'apparition du croissant lunaire dans plusieurs endroits du pays notamment dans la région de Louga (Nguer Malal), à Nioro du Rip ( Kaolack), à Fimela ( Fatick), au Lac Rose (Dakar) et dans des pays voisins (la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, me Mali, la Guinée Konakry et la Gambie).



Par ailleurs, la mosquée Abass Sall de Diawlingue ( corniche) procédera à ce rituel entamant le début du mois de Chawwal. En effet, dans un communiqué, l'Imam Abass annonce fait annonce de l'apparition de la lune à Mpal à Khor (département de Saint-Louis) en citant des sources " dignes de foi".



Toutefois, la plus grande partie des fidèles musulmans célèbrent l'Aïd le samedi.



