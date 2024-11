Koungheul: 2 commissaires mutés après les affrontements entre militants de Pastef et Takku Wallu

Les affrontements entre les militants de Pastef et ceux de la Coalition « Takku Wallu Sénégal » à Koungheul ont conduit à la révocation de deux commissaires de police. Selon des informations, le commissaire urbain de Koungheul et le commissaire central de Kaffrine ont été relevés de leur poste et mutés pour « fautes lourdes».



Il est reproché aux deux commissaires de n’avoir pas pris les dispositions idoines pour prévenir ces scènes de violence électorale.



Ainsi, le commissaire urbain de Koungheul, Ousmane Seydi, a été affecté au commissariat central de Thiès comme adjoint au chef de service. Alors que le commissaire Balla Fall, chef du commissariat central de Kaffrine, a été muté à la Direction générale de la Police nationale au ministère de l’Intérieur.



La décision a été notifiée aux concernés. Le commissariat urbain de Koungheul dépend du commissariat central de Kaffrine.



Pour rappel, des affrontements entre les militants de Pastef et ceux de la Coalition « Takku Wallu Sénégal » ont eu lieu mercredi dernier. Les partisans de Pastef ont tenté de dégager le passage pour leur leader, mais les militants de « Takku Wallu » se sont opposés, déclenchant ainsi une bagarre entre les deux camps.



Il y a eu de nombreux blessés dont Malick Gackou, leader du Grand Parti et soutien d’Ousmane Sonko, tête de liste nationale de la Coalition Pastef, des biens détruits, notamment de nombreuses motos. Il a fallu l’intervention des Forces de l’ordre pour rétablir le calme. Les deux camps s’accusent mutuellement et annoncent chacun une plainte.

Pressafrik