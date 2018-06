L’Etat va réhabiliter l’Université Gaston Berger de Saint-Louis

Soulignant la portée des récentes mesures prises par le chef de l’Etat, Macky Sall, au terme des concertations qu’il a eues avec les étudiants du Sénégal, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mary Teuw Niane, a informé que l’Université Gaston Berger de Saint-Louis sera également réhabilitée par l’Etat. Dans le même sillage, le gouvernement, a-t-il ajouté, va accélérer l’augmentation de la capacité d’accueil du campus avec 2.000 lits supplémentaires annoncés au profit de l’institution universitaire.



Le Pr Niane a profité de l’occasion pour appeler à plus de sérénité et a demandé à ce qu’on laisse la justice et l’Ige faire leur travail afin d’élucider les circonstances de la mort de l’étudiant Fallou Sène ainsi que l’enquête en cours au sujet des bourses.



« Le président Macky Sall, depuis son avènement à la tête du pays, œuvre pour le respect de la justice et l’application de la loi », a réitéré le ministre.



LE SOLEIL