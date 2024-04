L’OFNAC va publier les rapports 2022/2023 avant la fin du mois

Le Président Bassirou Diomaye FAYE a instruit à l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), lors du dernier Conseil des ministres du 16 avril, la publication des rapports de ces 5 dernières années. Il s’agit des rapports de 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Cependant, seuls ceux de 2019 à 2021 ont été publiés.



Pour le président de l’OFNAC, Serigne Bassirou GUEYE qui a été interrogé par la télévision nationale, ceux de 2022 et 2023 vont être publiés à la date indiquée par le président de la République.



«Nous sommes en train de nous y atteler, et je peux vous assurer que les délais impartis par Monsieur le président de la République seront respectés. Avant la fin du mois d'avril, tous les rapports seront publiés »a-t-il déclaré.



A noter que les rapports de 2019, 2020 et 2021 avaient été déjà publiés en 2022.



Plusieurs personnes proches du président sortant et des DAGE de ministères avaient été épinglés sans suite judiciaire. Seules les personnes qui ont été citées dans les fonds FORCE-COVID-19 ont été auditionnées. Aucune poursuite n’a été enclenchée.