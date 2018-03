L’Unacois - Jappoo : le camp de Baraya lance la campagne d’isolement du camp « illégitime »

C’est le vice-président Cheikh Cissé qui a donné le la pour lister toutes les sections régionales commerçantes qui sont derrière Ameth Fall Baraya, seul président légitime de l’organisation commerçante.





« L’Unacois-Jappoo prend à témoin l’opinion publique et demande à ses membres d’êtres vigilants et de se démarquer des vendeurs d’illusions, prêts à tout pour plaire à l’autorité, allant jusqu’à promettre la création de 9000 boutiques témoins sur toute l’étendue du territoire national, l’achat de la totalité de la production du riz de la Vallée et tant d’autres promesses chimériques telles les spéculations sur l’oignon et le sucre, avec des retombées indues et tout cela sur le dos des commerçants », lit-on dans la déclaration préliminaire.





Dans la foulée, le camp d’Ameth Fall Baraya doute de la neutralité du gouvernement entre les commerçants. « Le pouvoir n’est pas neutre puisqu’il semble laisser l’autre camp, celui d’Idy Thiam, faire ce qu’il veut », déclare Moustapha Tall, vice-président de l’Unacois-Jappoo qui promet de se battre jusqu’à l’éclatement de la vérité.



Pour ce faire, le camp d’Ameth Fall Baraya opte pour la stratégie d’isolement à l’image du colonisateur dans le transfert de la capitale de Saint-Louis à Dakar. « Je veux dire en clair, si Idy Thiam ne veut pas rendre le tablier après 4 ans de plus de la durée de son mandat, il restera seul dans ses locaux. En ce moment, il sera contraint de respecter l’évidence de son isolement ».





Dans ce cadre, une tournée nationale pour rencontrer tous ses membres dans tout le pays est en vue avant la convocation d’une assemblée générale nationale au Grand Théâtre de Dakar.





