L’Union européenne (UE) a sanctionné cinq responsables maliens, vendredi 4 février

Outre le premier ministre figurent parmi les responsables sanctionnés deux « membres clés du cercle rapproché » du colonel Assimi Goïta, le chef de la junte, investi président de transition en mai 2021 après un deuxième putsch. Il s’agit de Malick Diaw et d’Ismaël Wagué, considérés comme des instigateurs du coup d’Etat d’août 2020 au cours duquel les militaires ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, selon les motifs des sanctions publiés au Journal officiel de l’UE.



En outre, Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation depuis juin 2021, et Adama Ben Diarra sont également ciblés pour avoir joué un rôle clé dans le renversement du président Keïta, selon la même source.Ces cinq responsables ont déjà été sanctionnés par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).



L’organisation a pris le 9 janvier une batterie de mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l’encontre du Mali pour sanctionner l’intention de la junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années et son refus d’organiser le 27 février, comme elle s’y était initialement engagée, des élections ramenant les civils au pouvoir.