L’alerte d’un père de famille sur les bandes dessinées LGBT

A tous les parents du Sénégal qui laissent leurs enfants suivre le dessin animé diffusé par canal+ et d’autres chaînes télé Miraculois: les aventures de Ladybug et Chat Noir, attention! Attention ! Attention ! J’ai suivi avec mes enfants plusieurs épisodes de ce dessin animé sans aucun problème. Jusqu’aux dernières où les concepteurs ont introduit un thème LGBT avec le coming out d’un personnage.