L’anacim annonce une hausse des températures journalières

Les températures journalières vont progressivement enregistrer une hausse au cours des prochaines 72 heures et accentuer du coup la chaleur diurne sur la quasi-totalité du territoire sénégalais, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Le temps restera cependant ‘’relativement clément’’ sur le littoral, indiquent les prévisionnistes qui tablent également sur une fraîcheur nocturne et matinale ‘’moins marquée sur le pays au fil des jours’’.



Ils disent s’attendre également à un ciel majoritairement ensoleillé sur l’ensemble du pays, des visibilités ‘’globalement bonnes’’ et des vents de secteur est à nord-est et d’intensité faible à modérée.



APS