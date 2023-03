L’association And Dekkil NDAR veut impulser "un nouveau départ" à sa ville (vidéo)

Lancée officiellement samedi, l’association And Dekkil se donne comme ambition de "contribuer efficacement à l’essor" de Saint-Louis du Sénégal et de son hinterland. C’est la bonne prise en compte des intérêts de la ville dans les ressources générées par l’exploitation prochaine des hydrocarbures découverts au large de Goxu Mbacc, qui suscite cette mobilisation de filles et fils de Ndar, déterminés à porter le combat. « Nous avons vu des zones où des trésors naturels ont été décelés et que les populations locales sont complètement laissées en rade au partage des profits », a confié Demba THIAM, membre fondateur de ADN. « Il n’est pas question que Saint-Louis tombe dans les mêmes travers », a-t-il ajouté. L’association qui refuse toute coloration politique, s’engage à agir également dans le domaine de l’emploi et de l’employabilité des jeunes. Elle a exprimé par ailleurs sa disposition à travailler en parfaite collaboration avec les structures de l’Etat.