L’école Oumar Syr DIAGNE fait peau neuve grâce à la FIDEI (vidéo)

Après a voir rénové en juin 2018 de la maternité de Ndar Toute, l’association FIDEI réhabilite le bâtiment A de l’école Oumar Syr DIAGNE des Eaux-Claires. Cette infrastructure abrite des salles de classe et le bureau du directeur. Jadis vétuste et délabré, l’école dégage un nouveau souffle au grand bonheur de la communauté éducative. Pour cette intervention, l'association humanitaire a déboursé près de 10 millions de FCFA.



C’est un ouf de soulagement que l’équipe pédagogique et les parents d’élèves ont poussé à la cérémonie de réception du nouveau bâtiment, mercredi.



« Ce nouveau décor va impacter positivement sur les enseignements apprentissages », a renseigné le directeur Abdoulaye GUEYE qui salue la diligence de l’intervention sociale de la FIDEI.





De vibrants hommages ont été rendus au président Olivier Grouès et à ses membres. Une mention de satisfécit a été adressée à Oumar THIOYE, le représentant local de l’association de solidarité internationale pour sa « disponibilité » et sa « sensibilité » aux revendications de l’école.



FIDEI entend poursuivre ses actions au profit de cette école. En effet, elle prévoit la réhabilitation du bâtiment, en 2019, en invitant l’Inspection de l’Académie et de la Formation (IEF) de Saint-Louis à doter cet édifice en table-bancs.



