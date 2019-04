L’immeuble Scrupuldos en ruines : plus de 100 millions en marchandises brûlés

La mine des jours tristes, Anna Kamal regarde, impuissante, les flammes ravager l’immeuble abritant le magasin Scrupuldos. Proche de la victime, elle souligne que sa fille est mariée au beau-frère de Khaled Kawar, propriétaire du magasin. « On a été informés le matin.



On a accouru sur place pour venir voir ce qui se passait et on a trouvé le feu dans tout l’étage et jusqu’à présent, il n’arrive pas à maîtriser le feu (l’entretien a été réalisé avant midi). Cela fait mal parce que c’est quand même un investissement lourd. Bien garni, le magasin proposait du textile, des vêtements pour bébés, enfants, ameublements. Parlant de Khaled, elle décrit un chic type, honnête et un homme de cœur qui ne méritait pas ça. »



Un bilan d’autant plus lourd que selon des informations recueillies sur place par emedia.sn, le propriétaire venait de recevoir, la semaine dernière, des conteneurs de marchandises d’une valeur estimée à une centaine de millions de F CFA.



Khaled n’est autre que le frère de Djamel Kawar, propriétaire du magasin Orca situé en face du Scrupuldos. Ravagé par les flammes, l’immeuble ne présente plus « aucune résistance », selon les précisions d’un des éléments de l’unité de sauvetage et de déblaiement recueillies sur place.



D’ailleurs, le panneau d’autorisation de destruction y a été déjà implanté.



EMEDIA