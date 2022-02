L’international Mamadou BA lance une nouvelle académie de foot à Saint-Louis – vidéo

Ancien gardien de but de la Linguère de Saint-Louis et de l’équipe nationale, Mamadou BA se lance dans la professionnalisation du football à travers la formation des pépites. La création d’Unifoot est une façon pour lui de rendre hommage à sa ville lieu d’éclosion d’une fulgurante carrière internationale. Des autorités sportives, des parents et des amis d’enfance du joueur ont pris part vendredi à la cérémonie de lancement de l’initiative sportive porteuse d’espoirs. Makhtar BEYE, formateur de celui qui portant fièrement le surnom de Van Der Sar (en référence à l’i un ancien footballeur international néerlandais) revient sur le parcours du Saint-Louisiens et sur les objectifs du nouveau centre.