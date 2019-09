L’opération ZÉRO DÉCHET lancée à FASS-NGOM (vidéo)

Le programme de mise à zéro des déchets a été lancé, jeudi, dans la commune de FASS-NGOM avec une forte mobilisation sociale. Des sensibilisations sur la nécessité de maintenir propre le cadre de vie, des actions d’éradication des dépotoirs sauvages d’ordures et des plantations d’arbres, ont rythmé l’initiative citoyenne qui compte se pérenniser. Avec le support logistique de l’Agence Régionale de Développement (ARD), un grand apport est donné dans la lutte contre l’insalubrité menée, au plan local, par la Commune et des associations de développement. Il faut rappeler que cette activité entre dans la mise en œuvre dans le cadre du Projet d’investissement communautaire (PIC/ Salubrité) financé par la Banque Mondiale, pour un coût global de 500 millions FCFA. Le Pic/Salubrité fait partie intégrante du volet « Intercommunalité » du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP).