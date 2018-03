LDC : Khadim Ndiaye veut faire un sans-faute en Zambie

"Que je joue devant mon public ou pas, je me bats toujours pour ne pas encaisser un but", rapportent des médias guinéens, citant le gardien de but sénégalais.

Lors de la double confrontation contre l’AS Douanes du Sénégal, lors des préliminaires de la LDC, l’ancien gardien de la Linguère de Saint-Louis et du Jaraaf de Dakar n’avait pas encaissé de but.

"Je prie Dieu de me donner la santé (…) et la force physique, afin que je puisse répondre aux objectifs du club. Je vais en Zambie pour montrer à tous les Guinéens de quoi je suis encore capable", a déclaré le portier international.

Khadim Ndiaye est sélectionné par le Sénégal pour les matchs contre le Niger, les 26 et 29 mars, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017.

L’arrière gauche Pape Amadou Touré, titularisé lors des deux rencontres contre l’AS Douanes (0-0 et 0-4), fait partie des joueurs du Horoya AC.

Le match aller aura lieu samedi, au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola. Le match retour est prévu deux semaines plus tard, au stade du 28-Septembre de Conakry, selon des médias guinéens.

APS

