LE G6 maintient la fronde : débrayages lundi et mardi. Une grève totale, ce mercredi

Après ses discussions non concluantes avec le gouvernement, le groupe des 6 représentations syndicales met sa menace en exécution en passant à la vitesse supérieure. Des arrêts de cours seront observés sur toute l’étendue du territoire national, les lundi et mardi à partir de 09 heures.



Par ailleurs, une grève totale est prévue, ce mercredi. Après Saint-Louis et Louga, les syndicats d’enseignants marcheront à Ziguinchor, le 12 avril.



