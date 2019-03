LES CENTRES DE RECHERCHE ET D'ESSAIS (CRE) : pour une appropriation des résultats de la recherche. Par Djibril SÈNE

À travers son ambition de vulgarisation des résultats de la recherche et des technologies innovantes, le MESRI a mis en place un programme national d'implantation de Centres de Recherche et d'Essais dénommé #CRE.

Ces CRE, interfaces entre les populations et la recherche-développement, permettent entre autres la diffusion, la vulgarisation des résultats de la recherche,du savoir et du savoir-faire, la promotion et le développement de la culture scientifique.



À ce jour (23) CRE sont installés dont (6) à Dakar.



Ainsi en 2016 plus de 21.000 usagers ont bénéficié d'encadrement dans les CRE avec 51% de femmes. Plus spécifiquement au CRE de Thies, une vingtaine de sourds muets ont été formés en assemblage d'ordinateur et en maintenance informatique.



Des structures décentralisées permettent à la population l’accès aux modules suivants :



1- TIC (Initiation à l'informatique,bureautique,infographe,Web design,Base de données,Réseaux informatiques;Télécom...etc.)

2- Technologie de découpage et de gravure au laser appliqué à l'artisanat à Thies, Ngaye Meckhé, Louga et Guédiawaye.

3- Technique micro-jardinage.

4- Sérigraphie et techniques de transfert par sublimation.

5- Iodation de sel (Fatick et Gandiol)

6- Techniques de conservation et de transformation des produits agricoles.

7- Techniques de saponification, la préparation d'eau de javel.

8- Techniques de valorisation et d'utilisation des énergies renouvelables (transfert de technologie de fabrication et de cuisson prototypes de cuiseurs solaires et le montage de Kits solaires,construction de séchoir solaire pour l'agro-alimentaire)

9- Techniques de dessins animés.

10- Robotique.

11- Entrepreneuriat et développement personnel...etc.



Par Sene Djibril,

chargé de la Commission scientifique de la CRIC