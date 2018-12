LITIGES FONCIERS : 70% affaires traitées par les tribunaux sénégalais (expert)

L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, consciente de cet enjeu, à accepter d’abriter un centre africain sur la gouvernance foncière en Afrique de l’Ouest francophone. Ousmane THIARÉ qui présidait le lancement officiel des activités de cette institution se réjouit d’une « très grande opportunité pour l’UGB ».



« Il est venu à son heure », a-t-il dit, en indiquant qu’au Sénégal, « la politique en matière de foncier pose problème ». M. THIARÉ, par ailleurs président de l’Assemblée de l’UGB pense que la mise en place de ce centre dans le Temple de Sanar « permettra aux populations de comprendre les véritables enjeux liés aux fonciers ». En effet, des renforcements de capacités et des activités de formation au profit des acteurs territoriaux y seront déroulés.



Signalons que le NELGA travaille à mobiliser l’expertise africaine sur la question afin d’apporter une formation adaptée aux étudiants, aux doctorants et aux cadres du continent. En outre, il accompagne les États dans la mise en œuvre de politique foncière pertinente et inclusive.



>>> Les réactions d’Ousmane THIARÉ et d’Ibrahima DIALLO