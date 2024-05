LODO : 60 ans d’amitiés célébrés dans la ferveur

Une journée de prières et de recueillements a été organisée dimanche au quartier de Lodo (île Nord) en mémoire aux défunts parents et amis, habitants de la localité. Une sixième édition marquée par de fortes réminiscences après un récital du Saint Coran sous l’égide de Serigne Hady NDIAYE. Ces moments de retrouvailles et de communion sont une occasion pour les notables de raffermir des liens tissés depuis plus de 60 ans. À cette occasion, une causerie a été tenue par l’Imam ratib sur la valeur de l’amitié et de la confiance.