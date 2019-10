LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES : ECOBANK/Saint-Louis offre des lots de médicaments à l’hôpital régional (photos)

Des lots de médicaments destinés à la prévention et au traitement des maladies non transmissibles et notamment des complications cardiovasculaires ont été offerts, ce matin, à la direction du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint-Louis. Cette dotation s’inscrit dans le cadre de la célébration de l’édition 2019 d’ECOBANK DAY axée sur le thème : « la prévention des maladies non transmissibles dans les communautés africaines ».



Pour rappel, Saint-Louis est la ville où le taux de prévalence du diabète et de l’hypertension est le plus important au Sénégal.



« La contribution d’ECOBANK vise à soutenir les efforts de lutte consentis au plan régional contre ces types de pathologies », a indiqué El Hadji Ibrahima NIASSE, le chef de l’agence de Saint-Louis.



« Nous prenons cette initiative, chaque année, au profit d’un secteur identifié », a-t-il ajouté. L’année dernière, à l’occasion de cette journée, d’importants lots de denrées alimentaires ont été offerts à un centre d’accueil d’enfants défavorisés de la ville.



« Nous magnifions énormément ce geste », a déclaré Thierno Seydou NDIAYE, le directeur de l’hôpital. « Ces médicaments vont faciliter la prise en charge des patients souvent démunis, en position d’urgence », a-t-il ajouté. « Vous avez déroulé cette action solidaire sans aucune contrepartie. C’est vraiment une démarche à saluer », a-t-il conclu.



