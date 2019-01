La CSS rehausse le plateau sportif de Richard-Toll (vidéo)

La compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) a remis, jeudi, un important lot d'équipements sportifs aux équipes finalistes de la Zone 7. Les ASC de la zone ont également bénéficié de maillons dossards, blousons et ballons en plus de subventions que leur accorde la société. Un don estimé à plus de 7 millions de francs CFA.