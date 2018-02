La Cellule syndicale de Base de Saint-Louis se démarque des menaces de paralysie du SYTJUST

Considérant que le 30 mars 2014, les travailleurs de la justice réunis, à Saly, ont élu un Bureau exécutif national;

Que depuis son élection, ledit BEN a légalement livré des combats et mené des négociations avec le gouvernement au nom et pour le compte des travailleurs de la justice;



Rappelant que la durée du mandat du BEN est fixée à trois (03) ans par les statuts du SYTJUST et que ledit mandat est arrivé à expiration le 30 mars 2017 ;



Notant amèrement que le BEN du SYTJUST continue toujours à œuvrer exagérément au nom de ses membres sans revenir à la base et sans encore parvenir à trouver une date de congrès onze (11) mois après l’expiration de son mandat alors qu’un combat, si légitime soit-il, doit s’inscrire dans la légalité ;



 Constate le terme du mandat du BEN le 30 mars 2017 ;

 Affirme sans emphase que le BEN n’est plus habilité à parler ou agir au nom d’un quelconque travailleur ;

 Se désolidarise du préavis de grève du 24 octobre 2017 et de la menace de paralysie du service public de la justice résultant du communiqué du 21 février 2018 ;

 Appelle les travailleurs à désobéir un BEN caduc et sans légitimité ;

 Invite le BEN à surseoir ses activités syndicales et à organiser sans délai le congrès tant attendu.



Fait à Saint-Louis, le 22 février 2018

Maître Ibrahima DIOP, le Secrétaire exécutif