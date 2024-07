La Cour internationale de justice déclare " illégale" l’occupation par Israël des territoires palestiniens depuis 1967

La CIJ, la plus haute juridiction des Nations unies, a estimé vendredi, que l’occupation par l’Etat hébreu des territoires palestiniens depuis 1967 était « illégale ».



L’instance onusienne ajoute que cette occupation doit cesser « le plus rapidement possible ».



«La Cour a estimé que la présence continue d’Israël dans les territoires palestiniens était illégale », a annoncé le juge présidant la CIJ, Nawaf SALAM.



«L’État d’Israël a l’obligation de mettre fin le plus rapidement possible à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés », a-t-il poursuivi.



Le peuple juif n’est pas conquérant dans son propre pays



« C’est un grand jour pour la Palestine », s’est félicitée vendredi Varsen AGHABEKIAN, ministre déléguée aux affaires étrangères de l’Autorité palestinienne.



« C’est la plus haute juridiction [de l’ONU] et elle a présenté une analyse très détaillée de ce qui se passe à travers l’occupation et la colonisation prolongée par Israël du territoire palestinien, en violation du droit international », a-t-elle déclaré à l’Agence France-Presse.



Le premier ministre israélien, Benyamin NÉTANYAHOU, a réagi dans la foulée.



« Le peuple juif n’est pas conquérant dans son propre pays – ni dans notre capitale éternelle, Jérusalem, ni dans le pays de nos ancêtres en Judée et en Samarie. Aucune fausse décision de La Haye ne déformera cette vérité historique, et, de même, la légalité de la colonisation israélienne sur tous les territoires de notre patrie ne peut être contestée », a-t-il estimé sur le réseau social X.