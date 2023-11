La DGE reçoit le mandataire de Ousmane Sonko mais refuse toujours de lui donner les fiches

Le mandataire de Ousmane Sonko va encore rentrer bredouille ce jeudi de la Direction générale des élections (DGE). Même s'il a été cette fois-ci reçu, l'organe en charge de l'organisation des élections lui a signifié un nouveau refus de lui délivrer les fiches de parrainages.



Devant les journalistes, Ayib Daffé a déclaré qu'ils allaient exiger à la DGE de leur remettre ces fiches, parce que dit-il, le combat politique et judiciaire est en leur faveur par tous les moyens qu'ils disposent. Que l'opinion nationale et internationale est avec eux. "Ousmane Sonko aura ses fiches de parrainages et va remporter la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024", a-t-il affirmé.