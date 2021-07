La Linguère corrige Guédiawaye, chipe la première place et valide la montée

Victoire. Montée. Leader. Triplet ! A l’occasion de la 25e journée de Ligue 2 disputée en intégralité ce jeudi, La Linguère de Saint-Louis a validé son ticket pour la Ligue 1. Grace à des réalisations de Babacar Guèye Sène et Amadou Doudou Soumaré, les Samba Linguères se sont s’imposés contre le leader, Guédiawaye FC, lors de l’avant dernière journée de la saison (2-0).



Deuxième depuis la phase aller, les Saint-Louisiens ont réussi le triple coup cet après-midi. En plus de cette victoire qui valide la montée, la Linguère, descendue en Ligue 2 il y a deux ans, reprend la tête du Championnat et visera désormais à finir Champion lors de la dernière journée. A noter que le Guédiawaye FC a déjà validé sa montée.



Avec wiwsport.com