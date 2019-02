La coalition gagnante IDY 2019, la crème politique et intellectuelle au service du Sénégal !

Incompris, Idrissa l’avait été durant de longues années. Aujourd’hui la majorité des sénégalais semblent désormais comprendre le sens véritable de son combat politique et son engagement patriotique. Il nourrit beaucoup d’ambition pour le Sénégal, une ambition adossée à une vision claire et sous-tendue par un projet politique à la fois inclusif et plausible. Et c’est Mandela qui disait justement qu’« une action qui ne découle pas d’une vision claire est du temps perdu. Alors qu’une vision suivie d’actions peut changer le monde ».





Avec la coalition IDY 2019, la vision est très claire et les actions dépendront du commun vouloir du peuple sénégalais, le seul à décider celui qui présidera à ses destinées. Toutefois, tout semble indiquer que ce dernier a pris l’option ferme, en cette élection présidentielle 2019, de renouer le parfait amour qui le liait jadis au Président de Rewmi, après que de fausses et ubuesques rumeurs savamment orchestrées, aient été véhiculées à son endroit par des adversaires malhonnêtes et trouillards. Avec le Président Idrissa Seck, c’est le moment ou jamais d’introniser définitivement le Sénégal dans le cercle restreint des pays émergents.





L’émergence en vérité, loin d’être un slogan emphatique, doit plutôt être le résultat d’un processus de transformation structurelle profonde des principaux piliers sur lesquels elle doit s’appuyer pour s’ériger. Elle ne se décrète pas, elle se secrète ! Voilà ce qu’a compris très tôt la coalition IDY 2019 en proposant aux sénégalais une offre programmatique solide, définie par des experts nationaux dans leurs domaines respectifs d’intervention, et le moindre centime n’a été payé à un cabinet étranger afin qu’il nous décline nos orientations de développement.





Et c’est le Pr. Ki-Zerbo qui disait dans la natte des autres pour un développement endogène de l’Afrique que « le seul fait que 85% des recherches sur l’Afrique s’opèrent en dehors de l’Afrique montre bien que ce continent est déconnecté et surtout de sa matière grise ». La coalition IDY 2019 quant à elle fait confiance au savoir-faire local !





C’est la raison pour laquelle depuis le début de cette campagne présidentielle, elle ne cesse d’attirer des hommes politiques, des membres éminents de mouvements citoyens de tous bords mais aussi des compatriotes probes et résolument engagés à sortir le Sénégal du gouffre dans lequel l’a plongé l’actuel régime depuis 2012. L’espoir porté sur le Président Idrissa Seck, au-delà de ses compétences intrinsèques, découle également de son offre programmatique à travers laquelle tout leader soucieux d’un développement endogène du Sénégal s’y retrouvera. Si le programme du candidat Idrissa Seck caporalise tant d’attention, c’est justement parce qu’il est la résultante d’une synergie d’actions, de pensées et de réflexions produite par de grands spécialistes nationaux bien conscients des réalités socio-économiques et culturelles de notre pays, et volontairement engagés à mettre leurs savoirs et savoir-faire au service de leur patrie.





L’empirisme a également été un facteur déterminant dans la réalisation de ce programme avec une vision claire découlant d’une bonne connaissance du terrain, de la souffrance et surtout des préoccupations essentielles des sénégalais de l’intérieur et de la diaspora. L’adoption d’une approche holistique et d’une démarche participative font de ce programme une photographie fidèle de la situation du Sénégal avec des indicateurs tangibles et des propositions concrètes, réalisables, innovantes et surtout avec des objectifs atteignables à court, moyen et long terme.





Le programme de la coalition IDY 2019 assure et rassure avec une offre totalisante qui ne laisse aucun secteur en rade. Voilà ce qui fait de l’offre programmatique du Président Idrissa Seck, l’une des plus pertinentes de toutes celles publiées jusque-là par les autres candidats, pour qui prend la peine bien évidemment de les ausculter toutes en profondeur. C’est sans nul doute ce qui a facilité les retrouvailles entre tous ces leaders qui sont autour de cette ambitieuse offre, encore plus déterminante avec les récents engagements de notre candidat.



Une telle avalanche de compétences aussi diverses et variées ne peut que faire trembler l’adversaire qui est bien conscient qu’il a déjà perdu le pouvoir puisque, au-delà de ces leaders, les sénégalais dans leur écrasante majorité portent et porteront, si DIEU le veut bien, leur choix sur le Président Idrissa Seck au soir du 24 février 2019 comme l’atteste cet engouement populaire à son endroit à chacune de ses sorties. Nul besoin de convoyer des cars et autres autobus des profondeurs du Fouladou pour remplir le stade de Kolda. Une liesse populaire naturelle et spontanée accueille notre candidat partout il passe, parce que tout simplement en cette élection présidentielle de 2019, notre coalition incarne l’espoir de tout un peuple. Un peuple sciemment trompé, bâillonné et brimé depuis 12 ans par le régime impopulaire du Président Macky Sall.





L’une des plus grandes forces de cette coalition a été de réussir à polariser l’essentiel de l’opposition dans le respect du leadership éclaté. On y trouve des talents prometteurs, toujours à la fleur de l’âge, connus pour leur patriotisme, leur cursus politique et/ou professionnel sur qui compte le Sénégal d’aujourd’hui et de demain, à l’instar de Cheikh Bamba Dièye du FSD/BJ, de Malick Gackou du Grand Parti, de Thierno Bokoum du mouvement AGIR, le Capitaine Dièye du mouvement NIT, Ababacar Diop des FDS entre autres. À côté de ces piliers pétris de talents et dont la probité morale et intellectuelle n’échappe à personne, il y a aussi de vaillants combattants qui ont toujours fait montre d’un engagement sans faille en vue d’une consolidation réussie des acquis démocratiques du Sénégal obtenus après un long processus de maturation d’un projet de société basé sur des consensus forts. Le Pr. Malick Ndiaye, ancien chef de département de sociologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, intellectuel brillant et libre d’esprit, a rapidement porté son choix sur le candidat de l’espoir Idrissa Seck.





Le grand visionnaire, Mamadou Lamine Diallo, par ailleurs Président de TEKKI, le redresseur, ancien Premier Ministre Abdou Mbaye, le leader confirmé Moustapha Guirassy, la pertinente dame de fer Hélène Tine, l’éminente Pr. Amsatou Sow Sidibé, l’intransigeant Cheikh Alassane Sène peuvent être cités en guise d’exemple. La coalition IDY 2019, c’est aussi des leaders d’opinion et de valeureux sénégalais qui, à l’instar du grand entrepreneur Bougane Gueye, de la battante Mme Nafissatou Wade, de la patriote Françoise Hélène Gaye entre autres, acceptent volontairement de s’y rallier au profit exclusif du Sénégal et des sénégalais.





IDY 2019, c’est aussi une somme d’expérience avec de hautes personnalités publiques ayant déjà fait leur preuve, et de la plus des manières, au vu et au su de tous. Le député maire de Dakar et coordonnateur de Takhawu Sénégal Khalifa Sall, l’ancien Premier Ministre Adjibou Soumaré, l’ancien maire de Dakar et Président de l’Assemblée nationale Pape Diop etc. sont aujourd’hui prêts à mettre toute leur expertise au service exclusif du Sénégal. Il faut également compter en son sein d’autres forces vitales composées de nombreux mouvements citoyens, de personnalités individuelles désireuses servir volontairement leur pays, provenant de divers horizons et partageant le projet politique proposé par le candidat Idrissa Seck. Cette pluralité d’acteurs compétents, rigoureux, volontaires, engagés et déterminés est appuyée par un pool de jeunes intellectuels d’appartenance disciplinaire certes différente, mais suffisamment conscients du rôle considérable qu’ils peuvent jouer en vue de porter un tel candidat au pinacle. Idrissa Seck est un don de DIEU pour le Sénégal du fait de ses immenses capacités intellectuelles et surtout de son savoir-faire énorme dans divers domaines, le tout couvé d’une vertu sans précédent.





Il a une vision claire de là où il veut mener le Sénégal et il suffit aux plus sceptiques de jeter un œil sur son excellent programme pour se rendre compte d’une telle évidence. Ce n’est pas pour ses beaux yeux que tous ces leaders pétris de talents l’entourent aujourd’hui encore moins pour des calculs politiciens. Non ! C’est justement parce qu’ils savent qu’il est l’homme de la situation, qu’ils se sont réunis autour d’un programme porté par un leader charismatique, et surtout, travailleur. En cette année 2019, le Sénégal ne ratera jamais le train de l’histoire en portant celui qui dégage le meilleur profil parmi les candidats à la tête de son Etat.

Le Virage, nous le prenons maintenant.



----------------------------------

Abdallah Cissé, Sociologue,

Diplômé en leadership politique

Membre du cercle des cadres de Rewmi

Coalition Idy 2019