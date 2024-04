La conquête chinoise le long de la Falémé

La montée en puissance des Chinois dans la recherche de l’or crée une inquiétude grandissante chez les populations du département de Saraya. En plus de la question de la pollution des eaux de la Falémé, l’installation d’entreprises chinoises dans l’exploitation de l’or est une autre équation à laquelle les populations sont obligées de faire face. Des machines, des engins lourds sont installés le long de la Falémé.



Une source informe : «Tous ces engins appartiennent à des Chinois qui ont pris possession de toute cette partie.»



Cette partie ou une partie d’ailleurs serait déjà attribuée à une grande compagnie minière. «Ces gens doivent être puissants. Il leur a été octroyé un permis… sur le permis d’une autre entreprise de recherche. Cette situation ne milite pas en faveur de la cohésion et de la préservation de l’environnement», s’inquiète notre source.



Pour en savoir plus, on est entrés en contact avec le directeur des Mines et de la géologie de Kédougou, M. Ba. Joint par téléphone, il informe : «Toute entreprise qui s’installe avec des machines, des engins lourds, dispose d’une autorisation en bonne et due forme signée par l’autorité.» Clair comme de l’eau de roche.



