La journée mondiale sans tabac célébrée jeudi à Saint-Louis

La Ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB), section de Saint-Louis, organise jeudi une campagne de sensibilisation dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, annonce un communiqué.



Cette initiative "vise essentiellement à sensibiliser d’avantage le grand public sur l’impact de la consommation de tabac et du tabagisme passif sur la santé cardiovasculaire", note le communiqué.

Selon la même source, il s’agit de mettre en exergue "les liens entre l’utilisation de produits du tabac et les maladies cardiovasculaires et la cardiopathie", l’édition 2018 de la Journée mondiale sans tabac portant sur le thème : "Tabac et cardiopathies".

Le tabagisme est présenté comme la deuxième cause des maladies cardiovasculaires, après l’hypertension artérielle.

Il constitue aussi un facteur de risque pour l’apparition de cardiopathies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux, souligne le communiqué signé du secrétaire général de la LSTAB, Bara Diop.

De même, la consommation du tabac ainsi que l’exposition à sa fumée contribuent à raison d’environ 12 pour cent aux décès dus à une cardiopathie à travers le monde, peut-on lire.