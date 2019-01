La réserve de Guembeul réintroduit des animaux disparus au Sénégal

Moins connue que le parc national du Niokolo Koba (Sénégal oriental) ou la réserve privée de Bandia (Petite Côte), la réserve de faune de Guembeul mérite cependant un petit détour. Alors que la réserve de Bandia a été lancée dans un but essentiellement touristique, celle de Guembeul créée en 1983, près de Saint-Louis, a un intérêt scientifique. Elle a pour principal objet la réintroduction au Sénégal d’espèces disparues ou en voie d’extinction : gazelle de Mohrr (la plus grandes des gazelles, jusqu’à 108 cm au garrot), gazelle dorcas, oryx algazelle. C’est un lieu de reproduction surveillé et d’élevage pour ces espèces animales.